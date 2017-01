ESCLUSIVA TMW - Bari, preso Jacopo Furlan. Sarà girato al Monopoli

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il Bari ha messo sotto contratto il portiere Jacopo Furlan, classe '93 che si è appena svincolato dal Lumezzane. Il giocatore però non resterà in biancorosso, ma sarà girato in prestito al Monopoli per giocare con continuità fino al termine della stagione.