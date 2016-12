ESCLUSIVA TMW - Bari, valigie pronte per Ichazo: occhi su Poluzzi

© foto di Giuseppe Scialla

Manovre in casa Bari. Mentre resta da risolvere la grana Micai, in scadenza di contratto e finito nel mirino dell'Atalanta per l'estate, la società pugliese ha già deciso che Ichazo farà le valigie. Al posto dell'uruguaiano si valuta un altro profilo che milita sempre in Puglia. Occhi puntati su Giacomo Poluzzi della Fidelis Andria. Poluzzi un'idea per sostituire Ichazo. E magari sostituire, in futuro, Micai...