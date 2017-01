ESCLUSIVA TMW - Benevento, il Lecce bussa per Gori

Piergraziano Gori © foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

L'ultima indiscrezione di mercato vedrebbe il Lecce interessato a rilevare dal Benevento il portiere Piergraziano Gori (36 anni). L'estremo difensore, che in carriera ha vinto diversi campionati, tre dei quali venendo promosso dalla Lega Pro alla B, ha trovato poco spazio in questa annata con la maglia del Benevento, essendo stato chiamato in causa solamente per gli impegni internazionali di Cragno.