ESCLUSIVA TMW - Carpi, fumata nera per Seck. Lasicki vicino, le ultime

Un nuovo rinforzo per il Carpi. Ad un passo Igor Lasicki, di proprietà del Napoli. L'operazione verrà perfezionata in prestito con diritto di riscatto e opzione di controriscatto. Fumata nera invece, al momento, per Seck della Roma. Mentre Luca Forte è vicino e dovrebbe arrivare in prestito dal Pescara. Il Carpi si muove, a caccia di rinforzi...