ESCLUSIVA TMW - Carpi, Romairone: "Infortuni decisivi. Castori rimane saldo"

© foto di Federico De Luca

Le sei giornate senza vittorie per il Carpi sono un fatto senza precedenti nella storia recente del club emiliano. Per fare il punto della situazione dopo la sconfitta col Frosinone la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha sentito il patron dei Falconi Stefano Bonacini: "E' un momento di difficoltà figlio degli infortuni - spiega il numero uno del Carpi -. Attualmente la squadra è priva di tutti quei giocatori decisivi per lo sviluppo dell'idea di gioco di Castori. Di Gaudio, Pasciuti e Concas sono perdite pesanti a cui si deve aggiungere lo stop a Gagliolo che ha privato la retroguardia di una delle sue certezze. Detto questo schiena dritta e avanti per uscire dalla crisi".

Dunque rimane salda la posizione di mister Castori.

"Lo scorso anno abbiamo fatto una valutazione errata decidendo di allontanarlo. Probabilmente senza il suo esonero avremmo fatto i punti necessari per confermarci in Serie A. Un'ipotesi che, dunque, non accadrà nuovamente. Il rendimento della squadra è figlio degli infortuni e dunque non ci resta che far quadrato, lavorando assieme per uscire da questo momento. Non dobbiamo perdere lucidità".