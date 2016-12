ESCLUSIVA TMW - Carpi, tutto fatto per Zerbin

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come già emerso nei giorni scorsi Alessio Zerbin, talento classe 1999 del Gozzano, diverrà una volta riaperto ufficialmente il calciomercato, un tesserato del Napoli. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, però, il 17enne non rimarrà in azzurro per la seconda parte di stagione. Ad attenderlo c'è, infatti, il Carpi di Fabrizio Castori, club con il quale il ds partenopeo Cristiano Giuntoli mantiene ottimi rapporti.