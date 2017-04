ESCLUSIVA TMW - Cesena, possibili casi Garritano e Ciano: stallo sui rinnovi

© foto di Federico Gaetano

Luca Garritano e Camillo Ciano, due trascinatori del Cesena ma anche due possibili casi di mercato. Entrambi in scadenza nel 2018. La sensazione è che occorrerà parlare ancora per cercare di trovare un'intesa che al momento sembra difficile per i prolungamenti. Il mercato chiama e Garritano e Ciano - che il prossimo anno giocherebbero in scadenza di contratto - riscuotono consensi. Il futuro dei due bianconeri dopo una stagione da protagonisti sembra segnato, lontano da Cesena...