ESCLUSIVA TMW - Cesena, tante pretendenti per Ciano. C'è anche il Pescara

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Nonostante gli alti e bassi del Cesena, Camillo Ciano si sta rendendo protagonista di una grande prima parte di stagione. I 7 gol messi a segno non sono passati inosservati e secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb sono già tanti gli apprezzamenti arrivati per lui in vista di gennaio. In B piace alla sorpresa Benevento, ma anche in A non mancano le pretendenti: nelle scorse settimane si sono mossi Chievo, Palermo e Genoa, mentre nelle ultime ore ha mostrato interesse pure il Pescara.