ESCLUSIVA TMW - Cittadella, per Iunco contratto fino a giugno e opzione sul rinnovo

© foto di Federico Gaetano

Antimo Iunco torna a Cittadella, sette anni dopo. È di ieri la notizia della risoluzione del contratto che legava l'attaccante brindisino classe '84 alla Paganese, oggi è praticamente chiuso l'affare col club veneto. 13 gol e 32 presenze nel 2009-2010 con la maglia granata, Iunco torna anche in Serie B, palcoscenico in cui ha già dimostrato di poter dire la sua, dopo due anni in Lega Pro tra Alessandria e Pagani. Contratto sino al termine della stagione, ma con opzione per il rinnovo annuale: tornare può voler dire restare.