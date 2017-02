ESCLUSIVA TMW - Dg SPAL: "Hellas banco di prova importante"

© foto di Ivan Cardia

Intervistato da Tuttomercatoweb.com il direttore generale della SPAL, Davide Vagnati ha parlato della bella vittoria in trasferta contro la Virtus Entella e della prossima, il big match contro l'Hellas Verona: “Dobbiamo pensare a quanto stiamo facendo, migliorarci e seguire le indicazioni del mister. Tutto quello che stiamo ottenendo è frutto del nostro gioco, non abbiamo questi punti perché fortunati, ma perché li meritiamo. Contro il Verona sarà un banco di prova ancora più importante e vedremo come andrà”.

Che gara si aspetta?

“Mi attendo una bella partita, che a Ferrara manca da credo 60 anni e che ogni ferrarese vorrebbe giocare. Qui tutti vivono per la SPAL e contro quella che è la squadra più forte del campionato, che con il Frosinone ha migliorato maggiormente la rosa, credo che tutti vogliano dare qualcosa di più”.