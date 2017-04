ESCLUSIVA TMW - Dg SPAL: "Ieri vittoria di carattere. Semplici? Rimarrà con noi"

© foto di Ivan Cardia

Terza vittoria nelle ultime cinque giornate, la settima nelle ultime dieci per una SPAL sempre più proiettata verso il clamoroso traguardo della Serie A. Dopo il successo in rimonta contro il Trapani la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha contattato il dg estense Davide Vagnati:

Vittoria importante quella di ieri. In rimonta dopo la papera di Meret che aveva dato il vantaggio al Trapani.

"Prima di tutto non parlerei di papera perché è stato un bel tiro di Barillà e non era semplice l'intervento. Detto questo la squadra nel secondo tempo ha fatto vedere il carattere, la consapevolezza e la voglia di fare risultato. Siamo stati bravi a battere un Trapani di grande valore".

Man of the match Mirco Antenucci al gol numero 88 in Serie B.

"Non mi piace parlare dei singoli ma è un giocatore straordinario che merita la Serie A. Ha tutto per giocarci: qualità tecniche, forza e tiro. Il fatto che qui sia amato da tutti, che la città gli permetta di vivere con tranquillità è un fattore che lo sta facendo rendere al meglio".

Adesso i punti di vantaggio su Frosinone e Verona a sei giornate dal termine sono cinque. Avete già iniziato a fare qualche calcolo?

"Posso assicurare in maniera estremamente sincera che non stiamo facendo assolutamente alcun conto. Ci sono sei partite, Verona e Frosinone possono vincerle tutte. Dobbiamo pensare solo a dare il massimo".

Il prossimo weekend vi vedrà protagonisti del più classico dei testa-coda in quel di Latina. Gara da prendere con le molle?

"Noi e loro viviamo un momento molto diverso ma ho visto la gara con la Salernitana e sono andati vicino alla vittoria. Sono a -6 dai playout e una vittoria nelle zone basse può far più la differenza rispetto ad un successo nelle parti alte della classifica. Loro hanno un'ottima squadra e, a mio avviso stanno pagando le vicende societarie e i punti di penalizzazione".

In chiusura una battuta sul futuro e sul rinnovo tanto chiacchierato di mister Semplici. A che punto siete?

"Ne stiamo parlando e penso che non ci siano ostacoli insormontabili fra noi. In questo momento, però, vogliamo concentrare tutte le energie sul campo per un traguardo che sarebbe clamoroso. Ancora il rinnovo non è stato ultimato ma non credo che ci saranno problemi al riguardo. Penso proprio che Semplici sarà il nostro allenatore anche il prossimo anno".