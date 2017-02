ESCLUSIVA TMW - Ds Cittadella: "Il Chievo? Voci che ho letto sui quotidiani"

In merito alle voci che vogliono Stefano Marchetti, attuale ds del Cittadella, nel mirino del Chievo per il dopo Nember, la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha contattato lo stesso dirigente granata: "Ho letto delle voci sul Chievo sui quotidiano, ma per adesso nessuno mi ha contattato. Personalmente sono concentrato sul buon momento della mia squadra, sotto anche il profilo del gioco. Siamo in un periodo di emergenza a causa dei tanti indisponibili, ma chi viene utilizzato da sempre il massimo".