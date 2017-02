ESCLUSIVA TMW - Ds Entella: "Ba profilo interessante. A Perugia con umiltà"

© foto di Federico De Luca

Il francese ex PSG e Guingamp Lamine Ba è l'ultimo colpo della Virtus Entella sul mercato degli svincolati. Matteo Superbi, ds del club ligure ne ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "Il ragazzo si sta allenando con noi già da qualche settimana. Si tratta di un profilo interessante: è un centrale difensivo con una struttura fisica importante che completerà il parco dei centrali. Si tratta di un'opportunità dopo le prime buone impressioni che ci ha dato. E' un ragazzo di prospettiva".

Dal mercato si torna a parlare di campo. Come si riparte dopo lo 0-3 contro la SPAL?

"E' difficile ripartire, ma dovremo farlo. La gara contro la SPAL è stata inficiata da un episodio discutibile che ha cambiato tutto. E' stata una brutta batosta, a cui non eravamo abituati soprattutto nelle gare interne. Adesso, però, dobbiamo guardare avanti con la voglia di cancellarla. Contro il Perugia dovremo scendere in campo con umiltà, concentrazione e voglia di riscatto".