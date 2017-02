ESCLUSIVA TMW - Ds Pro Vercelli: "Non torneremo sul mercato. Fiducia nei nostri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il direttore sportivo della Pro Vercelli Massimo Varini ha parlato all'indomani della sconfitta contro l'Ascoli ai microfoni di Tuttomercatoweb.com della situazione in casa piemontese: “Abbiamo perso contro una squadra molto in forma in questo momento, so che non ci si può credere, ma noi abbiamo avuto più occasioni di loro, ma non abbiamo concretizzato, mentre loro sono stati cinici. Non dobbiamo però fasciarci la testa e reagire subito cercando di essere più cattivi e cinici. Il gruppo è sereno, coeso e nessuno rema contro nessuno perché siamo convinti di poter venirne fuori”.

Ora c'è la sfida contro il Benevento in programma

“Giochiamo la nostra partita sapendo che non abbiamo nulla da perdere. Loro sono molto forti, stanno stupendo anche se guardando i nomi si vede che sono una squadra forte e i dirigenti sono stati bravi a costruirla con i mezzi che avevano”.

Come sta La Mantia?

“Si tratta di un problema grave che richiede tempo, speriamo di recuperarlo per le ultime partite. Certe volte sembra che le sfortune si accumulino durante i periodi negativi. Per il momento non ricorreremo al mercato degli svincolati comunque. Abbiamo fiducia negli uomini che sono presenti in rosa e sono sicuro che usciremo da questa situazione”.