ESCLUSIVA TMW - Ds Spezia: "Mercato fermo. De Col? Nessuno ce l'ha chiesto"

Fonte: dall'inviato Ivan Cardia

Il ds dello Spezia Pietro Fusco ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb dall'incontro di Coverciano fra arbitri, capitani e club di Serie B: "Un incontro del genere è importante, è sempre qualcosa di formativo. Mercato? Per ora è fermo, deve ancora decollare. Come tutti abbiamo idee e ci guardiamo intorno, vedremo di portarle avanti. Uno cerca sempre di migliorare la qualità della squadra, vedremo se ci riusciremo. La Salernitana? E' il primo impegno improbo del girone di ritorno, ma vanno affrontate tutte. Siamo soddisfatti dell'andata, anche se abbiamo avuto qualche problema con gli infortuni. Speriamo di essere più fortunati da questo punto di vista. De Col piace in A? Immagino di si, ma nessuno ce lo ha chiesto. I terzini destri sono una razza in via di estinzione, normale che possa essere ambito. Obiettivi? E' quello di migliorarci quotidianamente, ci piacerebbe giocare i play off ma non deve essere un assillo".