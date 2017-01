ESCLUSIVA TMW - Entella, Breda: "Approccio di Catellani ottimo, migliorare in trasferta"

© foto di LaPresse/Donato Fasano

Il 2017 dell'Entella è iniziato alla grande. Un successo casalingo contro il Frosinone arrivato nei minuti finali. Per analizzare la sfida di sabato scorso, e proiettarci ai prossimi impegni dei biancocelesti, Tuttomercatoweb.com ha contattato il mister Roberto Breda: "Tante volte sono gli episodi che fanno la differenza perchè gli ultimi sei finali sono stati determinanti. L'atteggiamento e la voglia di portare a casa i punti non sono mai mancati. E' un buon approccio, ora dobbiamo trasformarlo anche fuori casa perchè se c'è un aspetto che va migliorato sono i risultati in trasferta".

Adesso infatti ci saranno due impegni in trasferta ad Avellino e Pisa.

"Sono squadre entrambe ostiche. Pensiamo alla gara di Avellino, poi a quella di Pisa ci penseremo dopo. Noi vogliamo far bene, sarà un campo difficile contro una squadra tosta. Da parte nostra c'è la voglia di dare continuità ai risultati e alle prestazioni di personalità e cattiveria".

Come si è inserito Catellani?

"Molto bene perchè ha subito avuto un approccio ottimo. Per fortuna questo mercato sta finendo perchè se magari fino alla fase intermedia ha un po' distratto qualche ragazzo. Ora siamo concentrati sulla partita e l'atteggiamento dei ragazzi è improntato a quello che dobbiamo fare in campo, a prescindere del fatto che il mercato è ancora aperto".