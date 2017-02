ESCLUSIVA TMW - Entella, Volpe: "Tante aspettative dopo la scorsa stagione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il campionato di B e i giovani dell'Entella. Ai microfoni di Serie B ne ha parlato l'ex capitano dei liguri Gennaro Volpe, oggi responsabile del settore giovanile del club: "Il nostro lavoro coi giovani sta andando discretamente: non bisogna mai sedersi, anche se partiamo da una base solida organizzativa. Il Viareggio? La società ha deciso di non partecipare".

Uno sguardo alla prima squadra.

"È normale che dopo il campionato dell'anno scorso ci siano tante aspettative normale: l'augurio è di migliorare il risultato dell'anno scorso. Penso ci siano i margini per raggiungere l'obbiettivo".

Cosa avrebbe significato raggiungere i playoff per te?

"Avrebbe volto dire raggiungere il punto più alto nella storia di questa società. Non esservi arrivati non toglie nulla alla nostra cavalcata: il rammarico è per non aver raggiunto un traguardo storico. Ma vogliamo provarci quest'anno".

Questa sera c'è Verona-SPAL.

"Alla lunga i valori emergono: stasera si confronteranno una certezza con una neopromossa che ha acquistato giocatori importanti e li ha inseriti in gruppo già rodato. Il Verona ha una squadra forte per blasone e anche per i nomi, ma la verità la dice sempre il campo".

Il Frosinone lassù ti stupisce?

"Ha tenuto tanti giocatori dalla rosa dell'anno scorso, quindi per me non è una sorpresa".