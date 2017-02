ESCLUSIVA TMW - Fiorin su Rosina: "Dà sempre tutto, non andrebbe fischiato"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

In casa Salernitana uno dei temi del momento è quello dei fischi del pubblico nei confronti di Alessandro Rosina. Ne ha parlato a TMW, Fulvio Fiorin, che nella prima parte di stagione è stato il vice di Sannino sulla panchina dei granata: "Rosina non meriterebbe mai i fischi: per l'uomo che è, ma anche per quello che dà come professionista e atleta. È uno che non si tira mai indietro. Anche in allenamento dà sempre il massimo, gioca quando lo merita ed è lui che sa valutare il proprio rendimento per primo. Bisognerebbe capire che personaggio è Rosina e allora nessuno lo fischierebbe mai".

Il momento non è comunque dei migliori.

"Come tutti i giocatori non può essere sempre al top. Non so che tipo di infortunio abbia avuto, bisogna viverlo: ci sta che dopo l'infortunio non abbia ripreso il ritmo gara e abbia offerto qualche performance al di sotto delle attese".

Come giudica il trasferimento di Caccavallo al Venezia?

"In rosa ci sono diversi attaccanti di valore, è difficile inserirsi subito. A Salerno ha giocato poco e allenarsi soltanto non è sufficiente. Con la stima di Inzaghi, avrà il tempo per giocare e starà bene".

Il rapporto con Inzaghi?

"Io e Pippo ci sentiamo ogni tanto, avendo lavorato insieme. Mi ha chiesto informazioni anche su di lui visto che un po' stava facendo fatica".