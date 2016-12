ESCLUSIVA TMW - Floro Flores-Pisa, l'agente: "Voci false, macché visite mediche..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Macché Pisa, quali visite mediche?". L'avvocato e agente dell'attaccante del Chievo Verona Antonio Floro Flores, Mario Fogliamanzillo interpellato da TuttoMercatoWeb chiude cosi le voci che ritiene "false" che accostano il suo assistito al Pisa. "Non sappiamo da dove vengano fuori queste cose, pur provando grande rispetto per la piazza, Antonio non andrà al Pisa, vuole rimanere in serie A. E chi parla di visite mediche già fatte - prosegue Fogliamanzillo - ha preso un abbaglio". Caso chiuso, niente Pisa per Floro Flores...