ESCLUSIVA TMW - Frosinone, anche il Cesena punta Cocco

© foto di Federico Gaetano

Sfumato Floccari, il Cesena si guarda attorno per rinforzare il proprio attacco. Se in uscita il Perugia continua il proprio pressing per Alejandro Rodriguez, in entrata il club romagnolo starebbe vagliando le alternative: in particolare, nel mirino vi sarebbe Andrea Cocco, in uscita dal Frosinone, già nel mirino di Ternana e Avellino.