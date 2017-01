ESCLUSIVA TMW - Frosinone, Bertoncini e il futuro: da Trapani alle nuove ipotesi

© foto di Luca Rea/LR Press

Continua a far parlare il mancato accordo fra il Trapani e il difensore del Frosinone Davide Bertoncini. Secondo quanto ricostruito dalla nostra redazione alla base della fumata nera ci sarebbe una diversità di vedute fra il club siciliano e il calciatore sulla durata del contratto (sei mesi la proposta granata, un anno e mezzo la richiesta dell’ex Modena). In ogni caso per Bertoncini non sembrano mancare le possibilità, visto l’interesse di Latina, Ternana e Foggia.