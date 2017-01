ESCLUSIVA TMW - Frosinone, Gucher valuta la risoluzione contrattuale

© foto di Federico Gaetano

Si continua a parlare di Robert Gucher come possibilità di mercato per l'Avellino. La situazione, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, non sembra per niente semplice. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato come il giocatore non fosse convinto; una presa di posizione decisa nonostante Avellino e Frosinone avessero trovato l'accordo per l'operazione. A questo punto per il centrocampista austriaco non è da escludere una risoluzione del contratto con il club ciociaro, in considerazione della scadenza naturale fissata per il giugno prossimo, con un futuro da vivere nella massima serie austriaca dove gli estimatori non mancano.