ESCLUSIVA TMW - Frosinone, in arrivo Fazzi dal Crotone

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il Frosinone ha piazzato un altro colpo di mercato aggiudicandosi il centrocampista del Crotone Niccolò Fazzi, seguito con grande interesse anche da Perugia e Hellas Verona in Serie B. Il calciatore classe '95 avrebbe già fatto le valigie per trasferirsi in Ciociaria e provare a conquistare la seconda promozione in massima serie consecutiva dopo quella coi calabresi nella passata stagione.