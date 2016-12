ESCLUSIVA TMW - Frosinone, preso Maiello: i dettagli

© foto di Federico De Luca

Un nuovo centrocampista per il Frosinone. Preso Raffaelle Maiello, classe 91, attualmente in prestito biennale all'Empoli dal Napoli. A gennaio si chiuderà il prestito dall'Empoli, poi il ritorno in azzurro e una nuova avventura. Al Frosinone, in prestito con obbligo di riscatto in caso di serie A che diventerebbe diritto qualora la squadra di Marino non ottenesse la promozione. Maiello riparte da Frosinone, ufficialità in arrivo a gennaio...