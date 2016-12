ESCLUSIVA TMW - Il Vicenza blinda D'Elia: c'è il rinnovo fino al 2020

© foto di Federico Gaetano

Il Vicenza pensa al futuro ed in grande, il presidente Pastorelli blinda il difensore Salvatore D'Elia. C'è il rinnovo fino al 2020, un segnale chiaro di fiducia nei confronti del giocatore al momento infortunato e soprattutto un modo per far capire che la società punta a blindare i suoi pezzi migliori. D'Elia e il Vicenza, avanti insieme. Fino al 2020...