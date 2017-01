ESCLUSIVA TMW - Ipotesi di scambio Raicevic-Galabinov tra Vicenza e Novara

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Contatti in corso tra Vicenza e Novara per il possibile scambio dei due attaccanti Raicevic e Galabinov. Una possibilità che aprirebbe il giro di punte che sta per contraddistinguere il mercato della serie cadetta, con i due giocatori che andrebbero a soddisfare le reciproche esigenze trovando nuova linfa in questo possibile trasferimento.