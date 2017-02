ESCLUSIVA TMW - L'agente di Manconi: "A Trapani per diventare grande"

© foto di Federico De Luca

Un nuovo rinforzo per il Trapani. Jacopo Manconi ha firmato lunedì per i granata e ora è pronto per una nuova avventura. Tutta da vivere. "Prima di parlare di Jacopo permettetemi di fare un grande e pubblico ringraziamento al Direttore della Reggiana Andrea Grammatica che ci ha dato il via libera per tornare in Serie B nonostante Manconi fosse stato tra i migliori calciatori messisi in mostra in Lega Pro nel girone di andata. Grammatica è stato bravo due volte, la prima volta in estate quando è riuscito a portare il calciatore a Reggio perché convinto delle sue qualità e sicuro di poterlo rilanciare alla grande e la seconda adesso nel mercato di gennaio, quando ha avallato le nostre insistenti richieste di farci tornare subito nella categoria superiore senza aspettare il mercato estivo acconsentendo ai desideri ed alle aspettative del calciatore che, insieme a me, ha spinto molto per questa soluzione. Per cui un plauso ed un grazie particolare vanno al Direttore Grammatica ed alla Reggiana tutta per quanto fatto per noi fino ad oggi", dice a TuttoMercatoWeb l'agente Danilo Caravello che al Trapani cura anche gli interessi di Pigliacelli. "Quando ho capito che l'interessamento del Trapani nei confronti di Jacopo era reale e concreto, ho subito spinto per chiuderla in tal senso perché credo che sia la piazza giusta per poter far definitivamente esplodere un giovane talento come Manconi. Nella scelta di Trapani è fuori di dubbio che la presenza di Mister Calori, che ha già allenato e lanciato Jacopo nel grande calcio a Novara, ha influito in maniera determinante".

Trapani la tappa della consacrazione di Manconi. "Jacopo - prosegue Caravello - è il prototipo dell'attaccante moderno: rapido, forte fisicamente, calcia con entrambi i piedi, veloce e tecnico, deve soltanto completare la sua crescita tecnico-tattica cercando di giocare il più possibile, avendo e sentendo la fiducia dell'allenatore perché come tutti i giovani bravi il sentirsi importante e tutelato fa si che possano definitivamente maturare ed esplodere. Sono convinto che molto presto lo vedremo calcare i campi della massima categoria perché ne ha tutte le qualità e quella di Trapani - conclude - è sicuramente un'ulteriore tappa importante della sua carriera".