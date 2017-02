ESCLUSIVA TMW - Latina, c'è la firma di Marko Jordan: i dettagli dell'accordo

© foto di Federico Gaetano

Un nuovo attaccante per il Latina. C'è la firma di Marko Jordan, classe '90 ex Zlin. Il giocatore ha appena siglato il suo nuovo contratto, accordo fino al termine della stagione più opzione per i prossimi due campionati. In arrivo l'annuncio ufficiale nelle prossime ore. Jordan al Latina, è fatta...