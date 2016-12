ESCLUSIVA TMW - Latina, il giovane Atiagli nel mirino di SPAL, Spezia e Perugia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nonostante non abbia ancora fatto il suo esordio fra i professionisti Nelson Atiagli, esterno difensivo classe 1996 del Latina, ha già catturato l'attenzione degli operatori di mercato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il ghanese è finito nel mirino di SPAL, Spezia e Perugia mentre nelle prossime settimane è in programma un summit fra gli agenti e la dirigenza pontina per parlare di un eventuale rinnovo.