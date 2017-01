ESCLUSIVA TMW - Latina, Paponi alla Juve Stabia: a breve la firma

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Federico Gaetano

Colpo in attacco per la Juve Stabia: in arrivo dal Latina c'è Daniele Paponi. Secondo quanto appreso dalla redazione di TMW, l'attaccante classe '88 nelle prossime ore lascerà il Latina per firmare con le Vespe. Contratto di due anni e sei mesi, in una piazza importante, per una nuova avventura dopo la scelta, a sorpresa, del club pontino di fare a meno delle sue prestazioni.