ESCLUSIVA TMW - Levski Sofia, tre di B su Kostadinov

Georgi Kostadinov è vicino all'approdo in Italia. Centrocampista dalle buone doti tecniche, oltre a uno spiccato senso della rete, il bulgaro ha già siglato quattro gol in questa stagione al Levski Sofia. Dopo la prima presenza in nazionale ora potrebbe esserci un futuro in Italia, con Ascoli, Ternana e Perugia che paiono interessate. Eventualmente il calciatore potrebbe prendere in considerazione una destinazione di Lega Pro, ma solo se intenzionata a salire di categoria.