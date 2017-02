ESCLUSIVA TMW - Liverani: “Pescara grande piazza. Fa piacere l'accostamento"

Intervistato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com l'allenatore Fabio Liverani ha parlato dell'esonero di Massimo Oddo da parte del Pescara e delle voci che lo vorrebbero pronto a sostituirlo: “Sinceramente non me l'aspettavo. Avevo letto che domenica aveva presentato le dimissioni e la società gliele aveva respinte. Si tratta di un fulmine a ciel sereno nonostante i risultati. Summit con la squadra? Può essere anche se la società dovrebbe prendere le proprie decisioni indipendentemente da quello che vogliono i giocatori. È difficile che la scelta sia fatta assieme alla squadra, propendo più per dare una sterzata o togliere alibi alla squadra”.

Pescara, Crotone e Palermo mai in corsa per la salvezza. Cosa è successo?

“Fa dispiacere vedere tre squadre già retrocesse a fine girone d'andata. Solo all'inizio c'è stata un po' di lotta poi le tre si sono staccate tanto che l'Empoli che non sta facendo grandi cose non ha difficoltà”.

Fra i papabili per la panchina pescarese c'è anche il suo nome

“Fa molto piacere perché si tratta di una piazza dove si può lavorare serenamente e fare calcio nel migliore dei modi”.