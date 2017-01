ESCLUSIVA TMW - Nec, l'australiano Mauk piace in B

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefan Mauk, centrocampista d'attacco australiano - classe '95 - ora in forza agli olandesi del NEC potrebbe approdare in Italia nel campionato di B. L'anno passato si era messo in evidenza con l'Adelaide United e il club olandese ne era rimasto colpito salvo poi non dargli la possibilità di giocare. adesso alcune squadre di B si stanno interessando a lui e stanno valutando la possibilità di ingaggiarlo.