ESCLUSIVA TMW - Novara, in uscita il talento Kanis

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, sarebbe in uscita dal Novara il giovane Hicham Kanis, attaccante classe '97: poco utilizzato in stagione, il talento dell'under 23 del Marocco ha richieste dalla Spagna, con il Levante in pressing. In B, invece, c'è l'interesse del Vicenza, per averlo in prestito fino a giugno.