ESCLUSIVA TMW - Novara, Orlandi ha firmato: contratto fino a giugno con opzione

Andrea Orlandi, centrocampista spagnolo ex APOEL e Brighton, è un nuovo giocatore del Novara. Il classe 1984 ha firmato coi piemontesi fino a giugno con opzione per un'altra stagione. Seguito anche da altri club in giro per l'Europa, Orlandi ha scelto Novara perché aveva il sogno di giocare nel paese natale dei genitori e anche perché impressionato dalle strutture di Novarello. Orlandi è del Novara, dunque, si attende solo l'ufficialità con l'operazione condotta in porto dall'agente Stefano Salvini con Alessandro da Silva.