ESCLUSIVA TMW - Perugia, Dezi non si muove. Tramontata l'idea Atalanta

Sembra proprio che per Jacopo Dezi la stagione 2016/2017 sarà solo all'insegna del Perugia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il centrocampista approdato in Umbria in prestito dal Napoli non lascerà la formazione di Cristian Bucchi in questo mercato di gennaio. Dezi nei giorni scorsi, infatti, era stato ipotizzato come pedina di scambio sull'asse Napoli-Bergamo per convincere l'Atalanta a lasciar partire Alberto Grassi, altro talento di proprietà partenopea, in direzione Empoli. Tale ipotesi sembra, dunque, definitivamente tramontata. Per la gioia del Perugia che potrà contare fino al termine della stagione sul giocatore abruzzese.