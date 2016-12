ESCLUSIVA TMW - Perugia, Didiba verso l'addio: ci pensa il Matera

Fonte: Luca Bargellini

Joss Didiba verso l'addio al Perugia, club che crede molto nelle qualità del giocatore, l'anno scorso in prestito alla Juventus Primavera. Il giovane centrocampista camerunese dovrebbe lasciare la Serie B per un prestito in Lega Pro, dove avrebbe modo di giocare con più frequenza: il Matera sarebbe interessato a dargli una chance.