ESCLUSIVA TMW - Pisa, due club si inseriscono nella corsa per Angiulli

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Nonostante un accordo già trovato nei giorni scorsi fra il Pisa e Federico Angiulli della Reggiana, il futuro del centrocampista potrebbe non essere in neroazzurro. Sul calciatore infatti nelle ultime ore, secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com. si sono inserite due squadre che hanno presentato una controfferta molto allettante. Si tratta del Livorno in Lega Pro e della Virtus Entella in Serie B.