ESCLUSIVA TMW - Pisa, ecco le piste Catellani e Angiulli

Spunta anche il Pisa sull'attaccante del Carpi, attualmente in prestito allo Spezia, Andrea Catellani. Il club toscano sta sondando con forza il terreno per il giocatore del club ligure. Non è l'unica mossa che i nerazzurri stanno predisponendo in vista di un mese particolarmente caldo. Tra i profili seguiti c'è anche quello di Federico Angiulli, ora alla Reggiana.