ESCLUSIVA TMW - Pisa, Lucchesi dà la disponibilità alla risoluzione: tutte le ultime

© foto di Federico De Luca

Pisa al lavoro per il futuro. Domani il giorno chiave per il futuro societario, con il club toscano che dovrebbe passare di mano. Da Petroni a Corrado. In giornata c'è stato un contatto tra il presidente della Lega Serie B Andrea Abodi e l'avvocato del Direttore Fabrizio Lucchesi. Lucchesi tramite il suo legale ha dato piena disponibilità alla risoluzione del contratto in scadenza a giugno. Un atto formale, perché il dirigente già tempo fa aveva fatto intendere che si sarebbe dimesso. Dunque non c'è un problema Lucchesi, la risoluzione del contratto con il Pisa dovrebbe avvenire domani. Contestualmente risolveranno i vari Tomei, Taverniti, Pontrelli, Di Pasquale e si lavora anche per l'altro ds, Tambone, che voluto da Petroni ha tre anni di contratto. Lavori in corso, Lucchesi verso la risoluzione. Il Pisa sta per cambiare pelle, con Gattuso al centro del progetto e Ferrara ex Reggiana nuovo dirigente. Domani il giorno cruciale, quello decisivo...