ESCLUSIVA TMW - Pisa, piace Ganz per l'attacco. Parma su Eusepi

© foto di Federico Gaetano

Manovre in casa Pisa, lavori in corso. Dopo il cambio di proprietà è tempo di pensare al mercato. In attacco può arrivare Simone Andrea Ganz, che non trova spazio a Verona e l'idea di un trasferimento in Toscana potrebbe essere vista di buon occhio. Chi può lasciare il Pisa invece è Umberto Eusepi, che ha mercato in serie B ma piace in Lega Pro all'ambizioso Parma che vuole risalire la china. Lavori in corso, il Pisa pensa a Ganz. E il Parma studia Eusepi...