ESCLUSIVA TMW - Roma, Verde incanta ad Avellino. Le big provano a inserirsi

© foto di Federico Gaetano

La risalita dell’Avellino firmata Walter Alfredo Novellino non può certamente passare sotto silenzio. Ed in effetti i risultati raccolti dagli irpini nelle ultime settimane stanno accendendo i fari del mercato su alcuni dei protagonisti che più degli altri sono stati in grado di mettersi in luce. Un nome su tutti è quello di Daniele Verde. Il rapido e talentoso calciatore scuola Roma è in prestito sino al termine della stagione con i giallorossi che vantano un diritto di controriscatto per potersi avvalere delle sue prestazioni in futuro. Tuttavia il suo contratto con la Roma vedrà la sua naturale scadenza nel giugno del 2018, comportando la conseguente possibilità di inserimento da parte di altre società sia in Italia che in Europa. Non è un caso che tre top club italiani e due società di prima grandezza della Liga abbiano già sondato il terreno, ponendo di fatto in bilico il controllo della Roma sul suo cartellino e creando il presupposto per un trasferimento già in estate. Non è un caso che i giallorossi a gennaio abbiano richiesto la possibilità di un rientro anticipato alla casa madre per affidare proprio a Verde il posto vacante di vice Salah, ricevendo però risposta negativa. Insomma un caso di mercato potenziale sul quale sarà bene tenere gli occhi aperti.