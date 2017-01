ESCLUSIVA TMW - Salernitana, idea Steffè. E' in uscita dal Teramo

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il giovane Demetrio Steffè, centrocampista classe 1996 ex Chievo e Inter ora al Teramo, è in uscita dal club abruzzese. Ci pensano in B la Salernitana e in Lega Pro il Monopoli, la Lucchese e l'Olbia.