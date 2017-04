ESCLUSIVA TMW - Scontro Carrera-Pastorelli. Pasqualin: "Fiducia nel presidente"

Scontro mediatico a Vicenza. Da una parte l'ex Carrera e dall'altra Pastorelli, invitato proprio dall'ex calciatore ed opinionista a lasciare la società. "Conosco sia Carrera che Pastorelli: il primo ha Vicenza nel cuore ed è ricambiato dai vicentini, a modo suo sottolinea gli errori della società che sono stati commessi ma l'errore più grave sarebbe sostituire Bisoli", dice l'avvocato Claudio Pasqualin a TuttoMercatoWeb. "La realtà del Vicenza - prosegue Pasqualin - racconta di una rosa di qualità mediocre e da cui Bisoli ha tratto il meglio. La qualità dei giocatori è quella che è.. il mister li ha assemblati come meglio non avrebbe potuto e pilota i suoi come nessuno saprebbe fare oggi".

Pastorelli bersaglio di tanti. Che ne pensa?

"Nel calcio è un neofita e sta pagando lo scotto dei neofiti. L'impegno lo mette, ma non basta".

E lei, da che parte sta?

"Dalla parte dei tifosi. Sono deluso dall'andamento della squadra, conoscendo la serie B e i giocatori però mi aspettavo questo. Sono sempre stato critico nei confronti dell'assemblaggio di questa squadra".

La squadra l'ha costruita Antonio Tesoro, lui l'autore degli errori?

"No. Non cado in queste trappole. Chi opera sbaglia. Solo chi non fa niente non sbaglia. E aggiungo: fiducia nel Presidente".