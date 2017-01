ESCLUSIVA TMW - Spal, Lecce e Parma su Branduani. Sirene anche in B

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Paolo Branduani, portiere classe 1989, potrebbe lasciare la Spal a gennaio. Non mancano le pretendenti in Serie B, dove le sirene iniziano a suonare, anche se per adesso quelle più forti arrivano dalla Lega Pro. Lecce, Parma, Piacenza, Feralpi Salò (per il portiere di Vizzolo Predabissi sarebbe un ritorno, ndr), sono tutte su Branduani. In attesa delle offerte concrete in arrivo dalla B.