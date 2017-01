ESCLUSIVA TMW - Ternana, contatti per Chiricò del Foggia

Fonte: Simone Lorini

La Ternana è letteralmente scatenata in questo mercato di gennaio per regalare i rinforzi adeguati al neo tecnico Gautieri e conquistare la salvezza. Dopo Pettinari e Monachello, con Acquafresca pronto a essere ufficializzato, il club umbro - secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com - punta un altro calciatore offensivo e ha allacciato i con il Foggia per Cosimo Chiricò esterno offensivo classe '91 che i pugliesi non vorrebbero però lasciare partire in questa finestra di mercato. La Ternana però è in forte pressing.