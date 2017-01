ESCLUSIVA TMW - Ternana, ecco le possibili operazioni in uscita

© foto di Federico De Luca

Non solo Pettinari, Diakitè, Monachello e Ledesma. Il ds della Ternana, Danilo Pagni, è particolarmente attivo anche sul fronte cessioni. Capitolo che vedrà andar via, con ogni probabilità, almeno cinque elementi: il difensore classe '97 Fabio Della Giovanna, il centrocampista Armin Bacinovic (27) e gli attaccanti Marko Dugandzic ('94), Ignazio Battista ('97) e Juan Ignacio Surraco (29, nella foto). Stefano Cason è tornato all'Atalanta e, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, piace molto alla Viterbese che, al pari di Matera e Cremonese, punta Surraco. Per Bacinovic, oltre a Lecce e Sambenedettese, si è fatto avanti anche l'AlbinoLeffe. Per Battista ci sono gli interessamenti di Reggina, Catanzaro ed Akragas, mentre Dugandzic è nel mirino proprio di Matera e Reggina. Per Della Giovanna, infine, hanno chiesto informazioni Reggina e Cremonese. Il centrocampista classe '97 Simone Tascone, invece, potrebbe restare: col talentuoso mediano napoletano si sta discutendo del rinnovo del contratto, in scadenza a giugno.