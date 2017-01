ESCLUSIVA TMW - Ternana, Pagni: "Insigne? Abbiamo altre idee"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Direttore Sportivo della Ternana, Danilo Pagni, parla in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb: "Roberto Insigne non è un nostro obiettivo ma uno dei nostri obiettivi. La Ternana sa dove e come intervenire. Sappiamo cosa fare. Il ragazzo è interessante e ci è stato proposto. E' uno dei nomi di interesse ma sicuramente non è il solo. Voglio gente affamata che contribuisca alla causa" ha concluso Pagni a Tmw.