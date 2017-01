ESCLUSIVA TMW - Ternana: Pettinari ok, incontro con Ledesma. Le ultime

© foto di Federico Gaetano

Ternana al lavoro sul mercato, il ds Pagni si muove per rinforzare la squadra e non si ferma. Tante richieste in Lega Pro per Armin Bacinovic, ma piace anche in serie B e si è parlato di un ipotetico scambio con la Pro Vercelli che riguarderebbe Malonga. Lavori in corso. In arrivo Pettinari, parti vicinissime per il prestito. E questa mattina c'è stato un incontro con il management di Cristian Ledesma, c'è un'intesa di massima per un anno e mezzo di contratto. Ternana al lavoro e intanto Gava va al Melfi. Ore calde, Pagni si muove...