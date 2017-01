ESCLUSIVA TMW - Trapani, arrivati i documenti di Pigliacelli: è granata

© foto di Melone/LR Press

Mirko Pigliacelli al Trapani, affare fatto. La società granata ha ricevuto i documenti relativi al portiere, che arriva dal Pescara in prestito. Operazione conclusa, ufficialità in arrivo a breve. Il Trapani piazza il colpo tra i pali, Pigliacelli pronto ad essere protagonista con la maglia granata. Il secondo, come già anticipato, sarà Guerrieri. E in uscita c'è Farelli, in attesa di sistemazione...